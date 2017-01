EA kondigt EA Play 2017 aan Pheno 19-01-2017 09:30 print

Electronic Arts heeft aangekondigd dat EA PLAY 2017 gepland staat voor 10-12 juni in het Hollywood Palladium, en live over de hele wereld op EA.com. EA PLAY is bedoeld om iedereen te laten zien wat er zoal in de pijplijn van de game-uitgever te vinden is.

EA PLAY 2017 laat aanwezige spelers en online kijkers kennismaken met EA’s nieuwe games via live-uitzendingen, community-content, competities en meer. Deelnemers die aanwezig zijn in Hollywood krijgen de kans om zelf games uit te proberen, er zijn liveoptredens en nog veel meer. Iedereen die EA PLAY digitaal volgt, kan via de livestreams uitgebreide informatie over verwachte games en ervaringen van EA volgen.

Er komt later meer informatie over EA PLAY 2017, waaronder informatie over deelname en kaarten, mocht je in de buurt van Hollywood zijn.