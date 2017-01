Actieplan VluchtelingenWerk voor veilige routes vluchtelingen Harry 19-01-2017 01:07 print

VluchtelingenWerk is met een actieplan gekomen waarin staat hoe Nederland zich meer kan inzetten voor vluchtelingen die Europa op een veilige manier willen bereiken. Het plan is in feite een oproep aan de Nederlandse overheid. Donderdag praat de Tweede Kamer over het asielbeleid. Nederland kan het niet alleen, maar kan zich wel meer inzetten voor mensen op de vlucht, stelt de vluchtelingenorganisatie. En daar zijn al legio mogelijkheden voor.

Momenteel zijn wereldwijd meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht. Vorig jaar kwamen 4700 mensen op de onveilige route's om terwijl ze naar Europa probeerden te komen. Om kwetsbare vluchtelingen een kans te geven veilig naar Europa te komen, is er al een aantal opties, zowel wettelijk als vastgelegd in internationale verdragen. Maar die worden wonderlijk genoeg niet toegepast, zegt adjunct-directeur Jasper Kuipers. "De politieke wil ontbreekt." In het plan benadrukt VluchtelingenWerk die al bestaande opties, zoals het verlenen van humanitaire visa. Die geven toestemming voor een kort verblijf in een land om een asielprocedure te kunnen doorlopen.

Verder pleit de organisatie voor het opzetten van private sponsorship-programma's. Daarin staan particulieren, kerken, bedrijven of andere organisaties garant voor een vluchteling die naar Nederland komt. Canada werkt daar al mee.



Actieplan voor veilige 'routes' vluchtelingen (Foto: ANP)