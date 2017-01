Derde opeenvolgende jaar het warmste

Voor het derde jaar op rij is afgelopen jaar het warmste sinds de metingen in 1850. Dat stelt de NASA.

Uit berekeningen van de NASA en het oceaaninstituut NOAA blijkt dat er een stijging is van 0,1 tot 0,12 graden Celsius. Weerkundigen de WMO, World Meteorological Organisation zijn wat voorzichtiger, volgens hen lag de temperatuur minimaal 0,07 graden hoger waarbij er een foutmarge werd aangehouden. Dr Gavin Schmidt van de NASA verwacht niet dat het nu elk jaar warmer wordt "maar op de lange termijn is de trend van opwarming duidelijk", zei hij tegen de BBC.

Volgens wetenschappers is de belangrijkste factor de uitstoot van CO2. Ook was de invloed van El Niño groot. El Niño zorgt voor de opwarming van zeewater in de Oostelijke Oceaan langs de evenaar. Dit leidt in grote delen van de wereld tot opwarming. Dat vorig jaar weer een record zou breken, stond al snel vast. In mei was het al zo warm geweest door dit natuurverschijnsel dat dit toen al werd verwacht. Toch komt het niet alleen door El Niño dat het wereldwijde temperatuurrecord weer is gebroken. Professor Ellie Highwood van de Universiteit van Reading zegt dat ook zonder El Niño dit record verbroken zou worden in 2015 en 2016. Dit komt volgens haar door de wereldwijde opwarming en de uitstoot van broeikasgassen.

Ook was het veel warmer in het Noordpoolgebied in 2016. Daardoor is er een ongekend kleine hoeveelheid ijs in het gebied voor de tijd van het jaar. De WMO zegt ook dat in het Zuidpoolgebied een kleine hoeveelheid ijs is, zij maken zich grote zorgen. "Het Noordpoolgebied warmt twee keer sneller op dan het wereldwijde gemiddelde. Daardoor verdwijnt er telkens veel zee-ijs. Dit proces beïnvloedt het weer, het klimaat en de circulatie van het oceaanwater in andere delen van de wereld". alsdus Petteri Taalas. Ook waarschuwt hij voor het mogelijk vrijkomen van methaan uit smeltend permafrost, de bodem die permanent bevroren is in de buurt van de polen en in hoge gebieden.

De nieuwste cijfers geven weer aan dat het op de aarde meer dan een graad Celsius warmer is dan in het pre-industriële tijdperk. Dit gaat snel naar wat is afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs.