Advocaat woest om systeem 'studiepunten': "Slaat nergens op" 18-01-2017

Dick Advocaat kan er met zijn hoofd niet bij dat hij nog steeds bijscholing moet volgen om zijn trainerscarrière te kunnen verlengen. Hij kreeg dit seizoen dispensatie.

Fenerbahçe stelde Advocaat eerder dit seizoen aan als hoofdtrainer. De Nederlander had daar volgens reglementen van de UEFA eigenlijk geen recht op. "Omdat ik niet op tijd over een paar studiepunten voor bijscholing beschik", legt de coach uit aan het Algemeen Dagblad.

"Hoe is het in godsnaam mogelijk, denk ik dan. Het is een middeleeuws systeem, het slaat nergens op. De regeltjes dit en de regeltjes dat, maar ondertussen zorg ik met deze baan wel voor werkgelegenheid voor twee andere trainers. Daar moet de CBV (Coaches Betaald Voetbal, red.) toch voor zorgen? Maar hier doe ik het."

Volgens regels van de UEFA moet iedere trainer in het betaald voetbal over een licentie beschikken. Om deze te bemachtigen moeten onder meer congressen, seminars en workshops worden gevolgd. Op die manier kunnen binnen drie jaar vijftien punten worden verzameld voor de licentie.

"Maar dat heb ik niet gedaan, want daar heb ik helemaal geen tijd voor", reageert Advocaat tegen het dagblad. "Dus mag ik dit seizoen alleen werken omdat ik dispensatie heb gekregen. Hier elke dag op het veld staan, dat zijn al studiepunten genoeg."