CIA openbaart geheimen

De CIA heeft voor het eerst ongeveer 13 miljoen pagina's gedeclassificeerd materiaal online gezet. De documenten zijn met behulp van 'vrijheid van informatie'-voorvechters en een lange rechtszaak vrijgegeven.

De documenten bevatten onder andere geheime briefings, onderzoeksrapporten, UFO-meldingen en psychische experimenten. Het totale archief omvat ongeveer 800.000 documenten en bevat onder andere rapporten van Henry Kissinger, die Minister van Buitenlandse Zaken was onder Richard Nixon en Gerald Ford, alsmede honderdduizenden pagina’s inlichtingen, analyses en wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling.

Onder de meer opmerkelijke documenten bevindt zich het Stargate programma, dat onderzoek deed naar psychische gaven en buitenzintuiglijke waarneming. In deze rapporten vind je ondermeer een test uit 1973 met Uri Geller, een bekend lepeltjesbuiger en wereldberoemd illusionist. Memo's laten zien dat Geller soms tekeningen die gemaakt werden in een andere kamer vrij nauwkeurig kon natekenen, wat de onderzoekers deed geloven dat hij echt paranormaal begaafd was.

Een gedeclassificeerd CIA-document. Links wat wetenschappers tekenden, rechts wat Uri Geller tekende in de kamer ernaast. pic.twitter.com/sCUPkdkEgm — Nieuwskoerier bv (@NieuwskoerierBV) 18 januari 2017

Andere opmerkelijke documenten omvatten rapporten over vliegende schotels en recepten voor onzichtbare inkt. Veel van deze informatie was technisch gezien al sinds de jaren '90 openbaar maar toen was het lastig om ze in te zien; deze documenten waren slechts te bekijken op 4 computers die achterin de bibliotheek van The National Archives in Maryland stonden en alleen van 09.00 tot 16.30 uur beschikbaar waren.

MuckRock, een non-profit vrijheid van informatie-groep klaagde de CIA aan om te bewerkstelligen dat de collectie werd geüpload; het proces duurde meer dan 2 jaar. Tegelijkertijd werd journalist Mike Best gecrowdfund om elk dossier stuk voor stuk te printen en zelf online te zetten om druk op de CIA te zetten. In November verklaarde de CIA dat ze het materiaal online zouden zetten, het gehele gedeclassificeerde CREST archief is vanaf nu beschikbaar op de CIA bibliotheek website.