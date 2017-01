Weer aardbeving in Midden-Italië

Het midden van Italië is opnieuw getroffen door een forse aardbeving. Woensdagochtend werd om 10.25 uur een beving met een kracht van 5,4 op de schaal van Richter gemeten. Uit het gebied komen al veel meldingen over een sterke aardbeving, waarbij het volgens sommigen om meerdere schokken ging.

De beving zou vrij lang hebben aangehouden. Over eventuele schade is nog weinig bekend, maar daar zal ongetwijfeld snel meer over naar buiten komen. Onder meer in Rome werd de aardbeving van woensdag gevoeld.

Het midden van Italië is in de afgelopen maanden al meerdere malen opgeschrikt door relatief zware aardbevingen. In de nacht van 23 op 24 augustus zorgden bevingen van 6,2 en 5,5 op de schaal van Richter voor forse schade, krap twee maanden later werd het gebied getroffen door schokken van 5,5, 6,1 en 6,5 op de schaal van Richter.