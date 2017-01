FOK! Wat een weer: winters

Morgen!

Gisteren hebben we op veel plekken een lekker zonnetje gehad. De afgelopen avond en nacht zijn er in het noorden en oosten wolkenvelden ontstaan en lokaal kan er ook (dichte) mist ontstaan zijn.

Vandaag neemt de bewolking vanuit het noorden toe en in het zuiden is er kans op hardnekkige mist. Vanmiddag heb je in het noorden kans op wat lichte winterse neerslag, hierdoor zou het daar ook glad kunnen worden, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Aan de kust loopt de thermometer op +1, dieper landinwaarts komt hij niet hoger dan -2. De wind is zuidelijk en is zwak tot matig.

De komende dagen hebben we koud winterweer in het zuiden en dooi in het noorden. De kans op neerslag is daarbij klein.

Ik wens jullie een fijne dag!

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 08:38 Zon onder: 17:01 Zonkracht: 1 / 1







Herten in een bos (Foto: Disbatch)

Jouw foto bij het weerbericht? Mail hem naar [email protected] onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht!