Jos over Max: "Hij ligt elke avond total loss op de bank" 17-01-2017

In aanloop naar het nieuwe seizoen zijn de Formule 1-teams druk bezig de beste nieuwe wagens te bouwen en ook de coureurs zijn hard aan het werk. De verwachting is dat bolide's komend seizoen zo'n vier seconden per rondje sneller zullen zijn door onder andere bredere banden. Daarom moeten de mannen als Max Verstappen flink in training omdat er fysiek gezien meer verwacht zal worden van de coureurs.

"Max wordt ontzettend hard afgepeigerd in de sportschool, dus ’s avonds ligt hij total loss op de bank. Dat is goed. Hij heeft dan weinig meer te vertellen", zo vertelde Jos Verstappen bij Peptalk van Ziggo Sport Totaal. "Hij is volop bezig en hij is heel enthousiast. Hij heeft er veel zin in. Wat ik zo links en rechts hoor, heeft Red Bull Racing hoge verwachtingen."

Vader Jos vertelde in Peptalk ook openhartig over hoe hij zijn zoon los heeft moeten laten nu hij bij Red Bull rijdt. "Ik had het er nog over met mijn dochter. Het is raar zonder Max, ik mis hem absoluut. Daar heeft Victoria ook last van. Maar hij heeft een eigen leven in Monaco. Hij is ontzettend hard aan het trainen en ik heb het druk hier."

"Ik heb het er niet moeilijk mee, want ik weet dat hij goed zit bij het Red Bull Racing. Het is daar ontzettend goed georganiseerd, daar hebben ze mij echt niet nodig. Het is ook wel lekker, ik ben een stuk relaxter nu. Ik houd natuurlijk wel alles in de gaten, maar meer ook niet." Zo vulde de trotse vader aan.



Jos over Max: "Hij ligt elke avond total loss op de bank" (Pro Shots / Action Images)