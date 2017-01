Lakesidekampioen Durrant niet naar PDC heywoodu 17-01-2017 15:04 print

Darter Glen Durrant zal ook in 2017 uitkomen voor de BDO. De Engelsman won zondag voor het eerst in zijn loopbaan de titel op Lakeside, het WK van de BDO. Hij is al geruime tijd veruit de beste speler bij de bond en men verwachte dan ook dat hij na het binnenhalen van de titel over zou stappen naar de PDC - de bond waar vrijwel de hele wereldtop speelt.

Via zijn management heeft Durrant echter laten weten dat hij volgend jaar zijn Lakesidetitel wil verdedigen. Dit jaar versloeg hij in de finale de Nederlander Danny Noppert met 7-3. Duzza vertelde dat hij wel een rustpauze inlast en dat hij over drie weken in Assen niet op de Dutch Open zal verschijnen. Dat deed hij ook vorig jaar niet en ook destijds leek hij dicht bij een overstap te zitten.