14-jarige verspringster maakt indruk met supersprong 17-01-2017

De Franse atlete Heather Arneton heeft bij indoorwedstrijden in het Franse Eaubonne het verspringen gewonnen. Dat deed ze met een afstand van 6,57 meter. Dat is op zich een prima resultaat, maar vorig jaar waren wereldwijd zo'n zeventig vrouwen beter.

Toch is er iets wat de prestatie van Arneton erg bijzonder maakt: de atlete is nog maar 14 jaar jong. Ter illustratie: de jongste atlete die vorig jaar verder kwam dan 6,57 was de toch al 20-jarige Ese Brume uit Nigeria. In de geschiedenis sprongen slechts twee dames van onder de 18 verder dan Arneton afgelopen weekeinde deed. De Oost-Duitse Heike Drechsler - later twee keer olympisch kampioene - vloog op jonge leeftijd naar 6,58 meter, Anu Kaljurand kwam namens de Sovjet-Unie tot 6,61 meter.

"Heather wordt olympisch kampioene, dat durf ik rustig te zeggen", sprak Arneton's coach Antony Yaïch. Dat het kind in elk geval vroeg met torenhoge druk om moet leren gaan lijkt dan ook duidelijk. "Ik heb nog nooit zo'n talent gezien", vervolgt Yaïch. Een echte uitschieter was het ook niet van de jongedame, die in december met 6,42 meter al indruk maakte. Ze is overigens te jong om in maart mee te doen aan het EK indoor in Belgrado. Dat is jammer, want met haar prestaties zou de 14-jarige al niet misstaan in een Europese finale.