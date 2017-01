Premier May wil geen gedeeltelijke brexit Redactie 17-01-2017 10:29 print

Het Verenigd Koninkrijk zal niet streven naar een gedeeltelijke brexit, die het land 'deels in en deels uit' de Europese Unie houdt. Dat zal de Britse premier Theresa May volgens haar kantoor bekendmaken in de belangrijke toespraak dinsdag over de twaalf hoofdpunten voor onderhandelingen over uittreding uit de EU.

"We zoeken naar een nieuw en gelijkwaardig partnerschap, tussen een onafhankelijk en soeverein Groot-Brittannië en onze vrienden en bondgenoten in de EU", zegt May in delen van de speech die al vooraf werden uitgebracht. "Geen gedeeltelijk lidmaatschap van de Europese Unie, geen associatie-lidmaatschap of een vorm die ons half binnen en half buiten de EU houdt. We streven niet naar een model dat al door andere landen gebruikt wordt. We willen ook niet delen van ons lidmaatschap houden, als we vertrekken."



Premier May wil geen gedeeltelijke brexit (Foto: ANP)