Zoektocht in oceaan naar MH370 gestaakt Redactie 17-01-2017 09:00 print

De zoektocht in de Indische Oceaan naar het verdwenen toestel MH370 is gestaakt zonder dat er enig spoor is gevonden van het vliegtuig dat in 2014 verdween. Dat hebben de drie betrokken landen in het onderzoek dinsdag in een verklaring laten weten.

"Ondanks alle moeite en het gebruik van de beste wetenschappen is het in de zoektocht niet gelukt om het vliegtuig op te sporen", melden de Maleisische, Australische en Chinese autoriteiten gezamenlijk.

Vlucht MH370 verdween in maart 2014 met 239 passagiers aan boord. Het toestel was onderweg van Peking naar Kuala Lumpur. De verdwijning van de MH370 is een van de grootste mysteries in de geschiedenis van de luchtvaart. Er zijn alleen drie brokstukken van het vliegtuig gevonden, die waren aangespoeld op de eilanden Mauritius, het Franse Réunion en een eiland voor de kust van Tanzania.



Zoektocht in oceaan naar MH370 gestaakt (Foto: ANP)