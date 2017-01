Pornosites verboden in De Filipijnen dekatophetspek 17-01-2017 06:04 print

Grote paniek in de Filipijnse rukbunkers, zolderkamers en kelders. De regering van de Republiek der Filipijnen heeft namelijk sinds afgelopen zaterdag bekende pornosites als Pornhub, Xvideos, Redtube en diverse andere bekende websites met natuurbeelden op de zwarte verboden lijst gezet.

Het verbod op de online porno komt zo'n tien dagen nadat Pornhub bekend had gemaakt dat de inwoners van De Filipijnen de meeste tijd doorbrengen op hun website. Zo blijft een bezoeker uit dat land gemiddeld zo'n 12 minuten op de site rondhangen bij elk bezoek. Nederland staat in 2016 op de zesde plaats met zo'n 9,5 minuten. De Filipijnen hebben dit record al drie opvolgende jaren in handen.

Afgelopen november rukte president Rodrigo Duterte al uit om een nieuwe wet te ondertekenen waarin het bezit van pornografisch materiaal verboden is. Zo kan het in het bezit hebben van een pornoblad of het online bekijken van porno een boete opleveren van zo'n 200 euro of een jaar gevangenisstraf. Eerder werd porno al verboden in Rusland, China en Saoedie-Arabië. Geen tetten dus meer voor Joshua, Antonio, Reynaldo en al die andere Filipijnse FOK!kers rukkers.