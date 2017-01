Bertens al uitgeschakeld op Australian Open heywoodu 16-01-2017 11:43 print

Tennisster Kiki Bertens is tijdens de Australian Open in de eerste ronde uitgeschakeld. Het eerste Grand Slam van het jaar eindigde voor de Nederlandse op maandagochtend tegen de Amerikaanse Varvara Lepchenko.

Bertens, de mondiale nummer 22, kwam tegen de nummer 88 van de wereld geen moment echt lekker in haar spel. Ze brak Lepchenko snel, maar leverde de break gelijk weer in, wat op 3-4 precies omgekeerd gebeurde. Ondanks maar liefst vijf breakkansen kon Bertens haar opponente niet breken om op 6-5 te komen, waarna ze zelf haar service en de eerste set inleverde: 5-7.

Een vechtende Bertens leek in de tweede set toch weer even de overhand te hebben en brak Lepchenko, maar op 4-3 leverde ze haar service weer in. De Amerikaanse sleepte er een tiebreak uit, wat uitdraaide op een waar breekfestijn. Het aloude 'drie keer is scheepsrecht' maakte een einde aan Bertens' Australian Open: het derde matchpoint op rij was raak voor Lepchenko.