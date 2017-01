Durrant klopt Noppert in finale Lakeside

Darter Danny Noppert is er niet in geslaagd de wereldtitel Darts van de BDO te veroveren. In de finale was de als eerste geplaatste Glen Durrant met 7-3 te sterk.

Noppert begon nog wel goed in Frimley Green en kwam 2-1 voor, maar wist die voorsprong niet uit te breiden. Na een 3-2 achterstand kwam hij nog wel een keer terug tot 3-3, maar wist vanaf dat moment geen set meer te winnen. Hij zal daardoor niet in de voetsporen treden van de eerdere Nederlandse winnaars Raymond van Barneveld (4x), Jelle Klaassen en Christian Kist.