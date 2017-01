IJmuidenaren woedend over komst statushouders

IJmuidenaar Ben Broek overweert de gemeente voor de rechter te slepen, aangezien hij de komst van 16 statushouders naar een zogenaamd wachtkamerproject bij hem om de hoek niet ziet zitten."Er komen zestien mensen uit Eritrea te wonen. Ze spreken geen Nederlands Ik ben gewoon bang voor de veiligheid in de buurt. En mijn buren met me.", vertelt hij. Hij woont op zo'n 30 meter van deze locatie. "Ik woon hartstikke dichtbij, maar kreeg geen uitnodiging voor de informatie-avond. Ik liet mijn hond uit die avond, en zag dat er licht brandde. Het pand staat al een tijdje leeg, dus het viel me op. De meneer die bij de deur stond, vertelde me dat er zestien Eritreeërs in het pand zouden komen wonen."

Ook de buren kregen geen uitnodiging. "Volgens mij is er maar een handjevol mensen naar die info-avond gekomen. Mijn buurman had - net als ik - het licht zien branden toen hij de hond uitliet.. En ik heb iemand gehoord die het op de website van de gemeente gelezen heeft. Maar dit kan zo toch niet? Zo ga je toch niet met je burgers om?"

Hij schreef meerdere brieven aan de gemeente. Een aantal wethouders, een vakambtenaar, de griffie en fractievoorzitters van lokale partijen kregen een email waarin Broek zijn onvrede uit. En hij kreeg van 1 raadslid een reactie, de rest reageerde niet eens. Daarna mailde hij Diederik Samsom en Halbe Zijlstra. Van hen kreeg hij wel een reactie. "Ik ga eens uitzoeken of ik een kort geding kan aanspannen. Ik ga in ieder geval verder met mijn strijd.", verklaart deze strijdbare burger.

De gemeente Velsen laat in een reactie weten dat er in het pand plek is voor 16 Eritreeërs. "Statushouders zorgen niet vanzelf voor onrust of onveiligheid. Ze zijn allemaal al een tijd in Nederland, hebben een hele asielaanvraagprocedure doorlopen, zijn gescreend en wachten al een tijd op een geschikte woonruimte in Velsen of elders in de regio."

Vluchtelingenwerk gaat de statushouders begeleiden. "Dat gaat dan bijvoorbeeld over taalles voor volwassenen, het regelen van scholen voor kinderen en praktische zaken. Bovendien heeft de gemeente een sociaal beheerder aangesteld die op deze locatie de statushouders extra gaat begeleiden.’’ Omwonenden die vragen hebben, kunnen ook bij deze beheerder terecht."

De gemeente laat ook nog weten dat 34 huizen in de omgeving een uitnodiging hebben gekregen voor de informatieavond. Bij deze avond waren 35 mensen aanwezig.