In de nacht van zaterdag op zondag is rond 00.30 uur een agent gestoken op het Rembrandtplein in Amsterdam . Het is volgens de politie nog onduidelijk wat precies de aanleiding was van het incident.

Volgens een woordvoerder van de politie is de agent in de nek gestoken toen hij op de fiets aan het surveilleren was. Hij is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Een verdachte is aangehouden en getuigen worden gehoord. Voor het onderzoek is een deel van het Rembrandtplein afgezet. Daardoor worden alle busdiensten die het plein aandoen omgeleid, zo meldt vervoerder GVB.



Politieagent gestoken in Amsterdam (Foto: ANP)