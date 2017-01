Nikolaev onttroont De Rooy in Dakar Nattekat 15-01-2017 00:56 print

Eduard Nikolaev heeft zijn tweede Dakar-overwinning in de wacht gesleept. De Rus eindigt de 2017-editie in stijl met een overwinning in de laatste etappe. In het klassement eindigt hij met 19 minuten voorsprong op Kamaz-teamgenoot Dmitry Sotnikov en ruim 40 minuten voorsprong op Gerard de Rooy. Hans Stacey is de rally geëindigd in de top tien op een negende plek.

De hele rally stond wederom in het teken van de strijd tussen de Iveco's en de Kamazzen. Ton van Genugten kon voor het eerst zelf een gooi naar het klassement doen, maar viel al vroeg in de rally ver terug doordat hij uren verloor in de modder. Ook De Rooy kende problemen, maar kwam desondanks als leider de eerste week uit. De Brabanter moest echter zijn meerdere erkennen in de Kamazzen nadat hij in de achtste etappe veel tijd verloor. Ondanks een gekneusde rib kon hij op de valreep alsnog de derde plek van Federico Villagra overnemen.

Eindstand vrachtwagens