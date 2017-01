Peterhansel pakt tweede Dakar-eindoverwinning op rij Nattekat 15-01-2017 00:35 print

Stephane Peterhansel heeft zijn tweede eindoverwinning in de Dakar op rij geboekt. De Fransman leidt een door Peugeot gedomineerd podium voor teamgenoten Sebastien Loeb en Cyril Despres. Nani Roma was best of the rest en eindigde op een vierde plaats. Erik van Loon is er helaas niet in geslaagd om in de top tien te finishen en eindigde op een veertiende plek, zes uur achter Peterhansel.

Peterhansel leidde het klassement voor de laatste etappe, maar ondanks de korte special stage was een eindoverwinning nog alles behalve zeker. Het verschil tussen hem en Loeb bedroeg slechts een paar minuten. Peterhansel deed echter wat hij moest doen en finishte de laatste etappe op een tweede plek, twintig seconden achter Loeb. Van Loon sluit de Dakar af met een zesde plek, een uur achter Loeb.

Voor Tom Coronel lijkt het zijn laatste Dakar alleen in een buggy te zijn geweest. Hij reed samen met broer Tim het bivak in, wat betekent dat het doel van de tweeling - met beide buggy's de finish halen - dan eindelijk behaald is.

Einduitslag auto's