Sunderland stelt eindoverwinning Motorklassement veilig

Motorrijder Sam Sunderland heeft het algemeen motorklassement van de Dakar Rally gewonnen. De debutant was al zo goed als zeker van de eindoverwinning, want in de korte eindetappe zouden er maar kleine onderlinge verschillen zijn, terwijl hij met een half uur voorsprong aan de laatste dag begon. Gerard Farres Guell won de laatste etappe, voor Adrien van Beveren en vice-winnaar Joan Barreda Bort.

De beste Nederlander in het eindklassement is Robert van Pelt. In zijn eerste jaar als kistrijder finishte hij op een 43e plek, zijn eerste finish in drie jaar tijd. Het was echter niet genoeg voor een podiumplek in het kistklassement; van Pelt eindigde als vierde op ruim drie uur achterstand op winnaar Toomas Triisa. Maikel Verkade zou uiteindelijk als 50e eindigen, Arjan Bos mag het doen met een 83e plek. De vijf andere Nederlandse motorrijders waren al eerder in de rally uitgevallen.

Quads

Het quadklassement is gewonnen door de Rus Sergey Karyakin. Hij had ruim een uur voorsprong op de nummer twee, Ignacio Casale, die overigens wel de laatste etappe op zijn naam schreef. Kees Koolen leek aanvankelijk vooraan mee te kunnen doen, maar verloor in de tiende etappe veel tijd en zakte terug tot een teleurstelende zeventiende positie.

Einduitslag motoren

Pos. Coureur Nat. Merk Tijd Verschil Straftijd 1 Sam Sunderland GBR KTM 32h06m22s +00:00:00 --:--:-- 2 Matthias Walkner AUT KTM 32h38m22s +00:32:00 +00:05:00 3 Gerard Farres Guell ESP KTM 32h42m02s +00:35:40 --:--:-- 4 Adrien Van Beveren FRA YAMAHA 32h42m50s +00:36:28 +00:01:00 5 Joan Barreda Bort ESP HONDA 32h49m30s +00:43:08 +00:58:01 6 Paulo Goncalves PRT HONDA 32h58m51s +00:52:29 +00:48:20 7 Pierre Alexandre Renet FRA HUSQVARNA 33h03m57s +00:57:35 --:--:-- 8 Franco Caimi ARG HONDA 33h48m40s +01:42:18 +01:05:00 9 Helder Rodrigues PRT YAMAHA 34h09m28s +02:03:06 +00:00:27 10 Joaquim Rodrigues PRT HERO 34h25m59s +02:19:37 --:--:-- 43 Robert Jr Van Pelt NLD HUSQVARNA 41h19m56s +09:13:34 +00:01:00 50 Maikel Verkade NLD KTM 42h45m34s +10:39:12 +00:00:30 83 Arjan Bos NLD HUSQVARNA 51h57m50s +19:51:28 +00:24:30

Einduitslag quads