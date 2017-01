Huiszoekingen in Molenbeek

In Molenbeek hebben zaterdagavond meerdere huiszoekingen plaatsgevonden in het kader van anti-terreur. De huiszoekingen hebben niets opgeleverd meldt het parket van Brussel. In totaal werden drie mensen aangehouden en meegenomen voor verhoor.

De huiszoekingen vonden plaats in vier woningen gelegen aan de Delaunoystraat en de Ransfortstraat. Er werd groot geschut ingezet: de straten waren afgezet door combi's en gewapende agenten. Tevens was er een truck van het leger met militairen aanwezig.

De huiszoekingen vonden plaats in dezelfde wijk als waar Salah Abdeslam zich heeft opgehouden in de dagen vlak na de aanslagen in Parijs.