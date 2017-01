FvD wil de politiek mores leren Harry 14-01-2017 21:52 print

De Nederlandse politiek moet radicaal op de schop met veel meer inspraak voor de burger en minder oude politiek. Dat was zaterdag de boodschap op het allereerste partijcongres van Forum voor Democratie (FvD). "Wij gaan de huidige leiders vervangen en verslaan. We zullen niet rusten totdat de democratie is hersteld en het partijkartel is gebroken", sprak lijsttrekker Thierry Baudet.

Volgens hem falen de politici die een verantwoordelijkheid hebben om de westerse cultuur te beschermen. Ondertussen is de burger de controle ontnomen, aldus Baudet. Hij spreekt van een schijndemocratie met schijndebatten waarin politici vooral loyaal zijn aan de partijtop. Bindende referenda zijn daar een oplossing voor, stelt Baudet.

De FvD-kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen mochten zich zaterdag presenteren. Lijstduwer (plaats 30) en hoogleraar Paul Cliteur kreeg "minder, minder" te horen op zijn vraag of er meer of minder oude politiek nodig is. De eigenzinnige strafpleiter Theo Hiddema, nummer twee op de lijst, liet weten dat hij misschien "niet echt geschikt is" om in partijverband grote dingen na te streven voor de samenleving, maar dat hij toch meedoet: "ik wil ze gewoon mores leren".



FvD wil de politiek mores leren (Foto: ANP)