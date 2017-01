EK Shorttrack dag II live: Schulting en Knegt naar finale 1500 meter

Dag twee van het EK shorttrack. Vandaag staan op het programma staan de 1500 meter, 500 meter en de halve finales van de ploegenachtervolging op het programma. Dylan Hoogerwerf, Sjinkie Knegt, Daan Breeuwsma, Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof en Rianne de Vries hebben zich geplaatst voor beide afstanden. Dit bericht zal steeds worden bijgewerkt.

Programma

14:02 Ladies - 1500 m - Semifinals

Suzanne Schulting plaatste zich eenvoudig voor de halve finales. Schulting plaatste vijf ronden voor het eind de aanval en reed als eerste over de finish. Alleen Sofia Prosvirnova kon volgen en is als tweede door. In de tweede heat kwamen Yara van Kerkhof en Rianne de Vries kwamen in actie en beide dames hebben zich geplaatst voor de B-finale. Publieksfavoriete Arianna Fontana en de Hongaarse Petra Jaszapati gingen als eerste en tweede over de finish.

Ook Lucia Peretti en Ekaterina Konstantinova mogen naar de finale, zij werden eerste en tweede in de derde heat.

14:19 Men - 1500 m - Semifinals

In de eerste halve finale wisten de Hongaren Shaoang Liu en Viktor Knoch zich te plaatsen voor de finale ten koste van de Russen Victor An en Alexander Shulginov. Vanuit de tweede halve finale mochten Shaolin Sandor Liu en Semen Elistratov naar de finale. Alle Nederlanders zaten in de derde halve finale.

Sjinkie Knegt wist zich eenvoudig te plaatsen voor de finale. Dylan Hoogerwerf werd derde en mag naar de B-finale. Daan Breeuwsma zette één keer de aanval in, maar dat leverde niets op. Hij werd zevende en is klaar. Ook naar de finale de Vladislav Bykanov, Hij komt uit Israel, maar traint met de groep van Jeroen Otter en is dus bekend voor de Nederlanders.

14:51 Ladies - 1500 m - Finals

15:05 Men - 1500 m - Finals

15:33 Ladies - 500 m - Quarterfinals

15:45 Men - 500 m - Quarterfinals

16:11 Ladies - 500 m - Semifinals

16:19 Men - 500 m - Semifinals

16:41 Ladies - 500 m - Finals

16:51 Men - 500 m - Finals

17:15 Ladies - 3000 m Relay - Semifinals

17:29 Men - 5000 m Relay - Semifinals