Onze treinenfappers doen ook dit jaar een nieuwjaarsronde!

Ook dit jaar is er weer een select groepje treinliefhebbers, uit de treinenreeks van het forum Planes, Trains & Automobiles, onderweg naar een bijzondere bestemming in het kader van het nieuwe jaar.

Het heet dan ook niet voor niks de TreinenTopic Nieuwjaarsronde 2017. En nog leuker om te weten, is dat er voor de eerste keer een VROUW mee gaat! Daarnaast zit de B misschien niet in PTA, maar ze zullen ook nog een boottocht ondernemen van ongeveer 25 kilometer.

Ze zijn, as we speak, al onderweg en hebben jammer genoeg al te maken met een eerste tegenslag. Dankzij wat vertragingen hebben de treinliefhebbers de bijzondere rit in een panorama-rijtuig moeten missen. Ze zitten uiteraard niet bij de pakken neer en zijn weer redelijk op schema! De eindbestemming is dit keer het Zuid-Duitse Konstanz.



(Foto: ANP)

Dit schema, de bijzondere bezienswaardigheden en de eindbestemming, zijn ook weer uitgewerkt in een bijzonder boekje, met leuke weetjes, puzzels en sexy foto's, samengesteld door oppertreinliefhebber Dr_Flash. Dit boekje, ter gelegenheid van de Nieuwjaarsronde, is dan ook zeker het bekijken waard.

Wens ze vanuit hier een goede en veilige reis!