Nikolaev kan eindzege ruiken in Dakar rally Peterselieman 14-01-2017 00:49 print

Eduard Nikolaev is dichtbij de eindzege in het vrachtwagenklassement in de Dakar rally. De Rus won met zijn Kamaz ook de voorlaatste etappe naar Rio Cuarto en breidde hiermee de voorsprong in het klassement flink uit.

Nikolaev streed met de Iveco van Federico Villagra om de dagzege en pakte deze uiteindelijk met 54 seconden. Derde op bijna tien minuten eindigde Airat Mardeev, voor zijn Kamaz-teamgenoot Dmitry Sotnikov (+12 minuten). Beste Nederlander op ruim veertien minuten was Gerard de Rooy, vlak voor teamgenoot Ton van Genugten. Wuf van Ginkel pakte de achtste tijd, terwijl Hans Stacey terugkeerde in de wedstrijd met een elfde positie.

Andere Nederlanders kenden veel meer moeite. Zo had Peter Versluis last van problemen met het bandenaflaatsysteem, waardoor hij pas laat binnenkwam. Pascal de Baar vergooide een mooie plek in het klassement door problemen met zijn Renault en ook teamgenoot Martin van den Brink leverde weer veel in. Vic Versteijnen viel uit met een kapotte motor, terwijl de equipe van Gerrit van Werven na alle problemen van etappe acht en de lange verbindingsrit dit volgde gisteren ver na de laatste auto's nog begon aan de tiende etappe, maar uiteindelijk door de organisatie uit de proef is gehaald. Hierdoor werd hij ook uitvaller.

Nikolaev heeft in het klassement zeventien minuten voorsprong op Sotnikov en bijna 39 minuten op De Rooy. Villagra is op bijna een uur de nummer vier, terwijl Mardeev met ruim twee uur achterstand klom naar plek vijf. Ondanks dat er nog veel coureurs binnen moeten komen lijkt Stacey in zijn opzet geslaagd te zijn om toch nog in de top tien te geraken, want hij staat voorlopig negende.