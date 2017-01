Loeb wint etappe in Dakar, loopt nauwelijks in Peterselieman 14-01-2017 00:27 print

Sébastien Loeb heeft de elfde en voorlaatste Dakar etappe van 2017 op zijn naam geschreven. De Fransman won op weg naar Rio Cuarto, maar in het klassement schoot hij er weinig mee op, want leider Stephane Peterhansel werd op slechts achttien seconden tweede.

Loeb had voor vandaag nog een kleine kans om te winnen, maar dan moest hij wel vijf minuten goedmaken op Peterhansel. De beide Peugeotcoureurs gingen vandaag dan ook vol in de aanval om de eerste plaats in het klassement. De ene Fransman om deze te veroveren, de andere om te verdedigen. Loeb bouwde een voorsprong van bijna drie minuten op zijn rivaal op, maar hield op de streep achttien tellen over. Orlando Terranova eindigde op ruim zes minuten als derde, terwijl beste Nederlander Erik van Loon een knappe zevende positie pakte met dertien minuten achterstand.

In het klassement heeft Peterhansel met nog 64 racekilometers voor de boeg ruim vijf minuten op Loeb. Derde is Cyril Despres op ruim een half uur. Beste niet-Peugeot is Nani Roma op plek vier op 1.15 uur. Van Loon is de beste Nederlander op een veertiende plaats met ruim zes uur achterstand.