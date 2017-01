De Nintendo Switch komt op 3 maart uit. De vraag is dan natuurlijk wat de launchgames zijn. Op dit moment is alleen het onderstaande lijstje bevestigd. Misschien (hopelijk) komen daar nog een aantal bij.

- 1, 2 Switch

- The Legend of Zelda: BotW

- Just Dance 2017

- Has Been Heroes

- Snipperclips

- Super Bomberman R

- Disgaea 5 Complete

- Puyo Puyo Tetris

- Rayman Legends

- Steep

- Skylanders: Imaginators

- I Am Setsuna