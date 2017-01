'Publieke omroep is meer nodig dan ooit' Redactie 12-01-2017 20:57 print

NPO-voorzitter Shula Rijxman roept de politiek in Den Haag op ervoor te zorgen dat de programma's van de publieke omroep bereikbaar blijven voor 'iedere burger in Nederland'. Ze pleitte er donderdag in haar nieuwsjaarstoespraak voor de verplichte doorgifte van NPO-zenders door kabelbedrijven niet af te schaffen.

"Hoe kan het, vraag ik me af, dat de staatssecretaris afgelopen zomer de must carry (doorgeefplicht) ter discussie stelde", vroeg de voorzitter zich af. Volgens Rijxman is het van groot belang dat de NPO-programma's voor iedereen te zien zijn. "In tijden van rouw en in tijden van vreugde."

"De publieke omroep is nu meer nodig dan ooit", aldus Rijxman. "Steeds meer mediabedrijven in Nederland komen in handen van steeds minder aandeelhouders in het buitenland." Daarom moet het toekomstige kabinet zich volgens haar inzetten voor betere regels in Europa. Die moeten voorkomen dat er een te grote machtsconcentratie ontstaat, 'zoals nu tussen distributeurs, kabelaars en mediabedrijven'.



'Publieke omroep is meer nodig dan ooit' (Foto: BuzzE)