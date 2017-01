'Feyenoorder kan naar Primera Division'

Aangezien het middenveld van Feyenoord dit seizoen uitstekend presteert is er voor Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst geen reden tot het wisselen van basiskrachten. Dat merkt ook Marko Vejinovic. De Servische Nederlander is sinds enige tijd op het tweede plan beland bij de club uit Rotterdam, maar een uitweg lonkt.

De middenvelder, die in juni 2015 nog over kwam van Vitesse voor bijna vijf miljoen euro, staat namelijk op het verlanglijstje van Sporting Gijón. Dat meldt de Spaanse krant Marca. Vejinovic komt dit seizoen amper aan spelen toe bij Feyenoord en aanschouwt de meeste wedstrijden vanaf de bank. Een winters vertrek kan dan ook aantrekkelijk zijn voor de 26-jarige rechtspoot. De afwezigheid van directe concurrent Karim El Ahmadi in verband met de Africa Cup kan nog, zij het tijdelijk, soelaas bieden voor Vejinovic. Feyenoord is dan ook niet happig op een transfer.

Of de Rotterdammers eventueel bereid zijn de middenvelder op huurbasis te willen laten gaan is niet bekend. Het contract van Vejinovic loopt nog tot medio 2019.

'Primera Division-club wil Feyenoorder uit lijden verlossen' (Foto: Getty Images)