Cocu: "Als we geen kampioen worden, hebben we gefaald" Redactie 11-01-2017 23:44

PSV staat op een overbrugbare achterstand van koploper Feyenoord. Trainer Phillip Cocu zag zijn ploeg al een paar keer punten verspelen dit seizoen.

"De schade is beperkt gebleven", vertelt Cocu aan de NOS. De achterstand op koploper Feyenoord is momenteel acht punten. Ajax staat op plaats twee. Cocu: "We staan niet waar we willen staan. Aan de andere kant: we hebben iets om voor te vechten. Dat moet motivatie geven. Bovendien hebben we in het verleden bewezen dat we in de tweede seizoenshelft sterk terug kunnen komen. Dat is geen garantie voor nu, maar het moet wel vertrouwen geven. Bij deze stand is nog heel veel mogelijk.

Cocu en PSV hopen op puntenverlies bij de twee ploegen bovenin de ranglijst. "Er kan een situatie ontstaan waarin dat een rol gaat spelen. Wij hebben meer ervaring dan Feyenoord als het gaat om titelgevechten. Maar ook de onderlinge wedstrijden zijn daarin erg belangrijk."

PSV treft Feyenoord op 26 februari in De Kuip, terwijl Ajax op 23 april op bezoek gaat in Eindhoven. Alleen de titel telt. "Als we geen kampioen worden, hebben we gefaald. Met z'n allen", aldus Cocu.