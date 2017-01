Het verdachte pakketje dat op 21 december werd afgeleverd bij het gemeentehuis van Heerlen, bevatte de springstof TNT. De bombrief, waarin een ontsteker ontbrak, was gericht aan burgemeester Ralf Krewinkel met de eis om 1 miljoen euro te betalen.

Advocate Sjanneke de Crom, die een verdachte in deze zaak vertegenwoordigt, bevestigde woensdag berichtgeving hierover op de website crimewatcher.nl

Op 22 december arresteerde de politie in verband hiermee een 45-jarige Heerlenaar, die na vijf dagen weer op vrije voeten werd gesteld. Hij blijft wel verdachte. Als verdachte had de man inzage in het dossier. Dat maakte hij woensdag wereldkundig via de website, aldus De Crom.



Dreigpakket burgemeester Heerlen bevatte TNT (Foto: ANP)