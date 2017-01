Tweede Halo Wars 2-bèta 20 januari van start

Microsoft heeft vandaag bekendgemaakt dat de tweede bètasessie van Halo Wars 2 later deze maand van start gaat. Vanaf 20 januari kunnen spelers op zowel Xbox One als pc meedoen aan de open bèta.

Voor de Xbox One-versie van de bèta geldt wel dat je over een Gold-lidmaatschap moet beschikken, iets wat bij de pc-versie niet van toepassing is. Tijdens de bètaperiode kunnen spelers aan de slag met de Blitz-modus, waarin kaartspel en RTS samenkomen. Bekijk de trailer hieronder voor een impressie.

Blitz is slechts een van vele gamemodi. Zo is er ook Domination, Strongholds, Deathmatch en natuurlijk een campaign-modus, die in co-op door te spelen is. Aanvankelijk wilde ontwikkelaar 343 Industries in Halo Wars 2 ook cross-platform play implementeren tussen Xbox One en Windows 10, maar zag daar later vanaf. Halo Wars 2 is desondanks wel een Play Anywhere-titel, dus als je de game koopt op Xbox One kun je ook op pc (Windows 10) spelen en vice versa.

De bèta duurt 10 dagen. De volledige game komt op 21 februari uit.