Woody Harrelson in Han Solo-anthologiefilm

Na een hardnekkig gerucht dat vorige week de kop op stak heeft starwars.com vandaag bekendgemaakt dat Woody Harrelson inderdaad een rol krijgt in de nog ongetitelde Han Solo-anthologiefilm. Naast Harrelson zijn ook Emilia Clarke, Donald Glover en Alden Ehrenreich te zien in de film.

De film volgt een jonge Han Solo (Alden Ehrenreich) tijdens zijn loopbaan als smokkelaar en oplichter, zoals we hem leerden kennen in de memorabele Mos Eisley Cantina-scène in Episode IV. Welke rol Harrelson zal vertolken is niet bekend, idem voor Game of Thrones-ster Emilia Clarke. Donald Glover werd in oktober van 2016 al genoemd als uitverkorende voor de rol van een jonge Lando Calrissian.

De Han Solo-film is de tweede in een trilogie van origin stories, waarvan het in december uitgekomen Rogue One - A Star Wars Story de eerste was. In 2018 wordt de film over Han Solo verwacht, twee jaar daarna zal de (voor zover bekend) laatste origin-film verschijnen die volgens geruchten om de premiejager Boba Fett zal draaien. Onze review van Rogue One kun je hier teruglezen.



Woody Harrelson in Star Wars-anthologiefilm (Foto: ANP)