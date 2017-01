Hatsune Miku: Project Diva Future Tone uitgebracht Pheno 11-01-2017 18:01 print

Hatsune Miku: Project Diva Future Tone is al een tijdje in Japan uit, maar nu mogen wij in Europa ook los. Het ritmespel is alleen verkrijgbaar voor PlayStation 4.

Het spel bevat meer dan tweehonderd nummers en meer dan driehonderd kostuums voor Miku en haar vrienden. Het basisspel is gratis, maar bevat maar twee nummers waarin je geen nieuwe nummers of items kunt unlocken. Dan kun je nog drie DLC kopen: een unlockkey om alle items vrij te spelen kost 12,99 euro. De DLC Future Tone bevat nummers in de stijl van de Project Diva-serie en de DLC Colorful Tone bevat nummers zoals je ze kent uit de Project Mirai en arcade-series. Elke DLC kost 29.99 euro. Er is een Tone-bundel met beide muziek-DLC die 54,99 euro kost.

Alsof je niet genoeg nummers hebt om te spelen komt er in drie maanden meer DLC uit voor Hatsune Miku: Project Diva Future Tone. Er zijn drie 'Encore Packs' aangekondigd die nummers en items bevatten die als DLC in Japan zijn uitgebracht. Elk van deze packs kost 9,99 euro en komen begin februari, maart en april uit. Een seizoenspas kost 24,99 euro.