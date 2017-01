De toch al gespannen relatie tussen de Amerikaanse inlichtingendiensten en de nieuwe president Donald Trump heeft woensdag een nieuw dieptepunt bereikt. Trump twitterde dat die diensten nooit hadden mogen toestaan dat het "nepnieuws" (over Trumps vermeende relatie met het Kremlin) zou "lekken" naar het publiek. "Nog een laatste uithaal naar mij. Leven we soms in nazi-Duitsland?"

De twitterwoede van de man die 20 januari president van de Verenigde Staten wordt, is nu veroorzaakt door nieuwe lekken van overheidsfunctionarissen. Zij hebben - zoals dinsdag bleek - gezegd dat Trump afgelopen week vier chefs van inlichtingendiensten over de vloer had. Ze zouden met hem hebben gepraat over een rapport van een particuliere onderzoeker, die afgelopen jaar stelde dat Trump mogelijk door het Kremlin kan worden gechanteerd. Trump noemde dat nepnieuws en sprak van een politieke heksenjacht.



Trump scheldt op inlichtingendiensten (Foto: ANP)