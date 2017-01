Meer adrenaline in Steep

De eerste downloadbare content voor de extreme sneeuwsportgame Steep, het Adrenaline Pack, is nu verkrijgbaar voor PlayStation 4, Xbox One en pc.

Het Adrenaline Pack bevat vijf nieuwe kostuums, drie nieuwe wingsuits, twee nieuwe boards en drie nachtelijke uitdagingen. Paraglide op de Light The Way track in Aiguilles, wingsuit op de Dark Pines track in Tirol en ski of snowboard op de Paranormal track in Aoste, allemaal onder de sterrenhemel.

Het Adrenaline Pack is onderdeel van de Season Pass en de Gold Edition van Steep, maar is ook los verkrijgbaar voor €6,99. Steep is reeds verkrijgbaar voor PlayStation 4, Xbox One en pc.