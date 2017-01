President Barack Obama heeft zijn landgenoten woensdag tijdens zijn afscheidsspeech in Chicago opgeroepen vooral politiek betrokken te blijven. "Verandering vindt alleen plaats als gewone mensen zich met zaken bemoeien, betrokken raken en samenkomen om het te eisen", stelde hij.

Obama keerde zich in zijn betoog tegen de verdeeldheid in de Amerikaanse samenleving. "We moeten allemaal beginnen vanuit het uitgangspunt dat onze medeburgers net zoveel van dit land houden als wij", hield hij het publiek voor.

Volgens de president dreigen te veel Amerikanen zich terug te trekken in een eigen 'bubble', waar ze alleen worden omringd door gelijkgestemden. Hij riep mensen op open te staan voor de mogelijkheid dat tegenstanders ook wel eens gelijk kunnen hebben.

"Hoe kunnen we ethische tekortkomingen in onze eigen partij goedpraten, terwijl we erop hameren als de andere partij hetzelfde doet?", vroeg hij zich hardop af. "Het selectief omgaan met de feiten is niet alleen oneerlijk, maar contraproductief."

Duizenden Amerikanen stonden afgelopen weekend al in de rij om kaartjes voor de toespraak te bemachtigen. Ook een aantal medewerkers van de president was aanwezig. Het was hun laatste kans om Obama nog een keer te zien als president.

Obama bedankte zijn volk en de toeschouwers uitgebreid. Hij noemde het de eer van zijn leven dat hij zijn landgenoten acht jaar lang mocht dienen. Ook waren er warme woorden voor zijn vrouw Michelle, die hij zijn beste vriend noemde. Obama sloot de speech af met zijn inmiddels beroemde woorden 'Yes we can'.



Obama: blijf naar elkaar luisteren (Foto: ANP)