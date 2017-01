Ray J is met spoed naar het ziekenhuis gebracht wegens kiespijn, meldt TMZ.

Ray J is boos dat men hem enkele dagen pijn heeft laten lijden. Hij kreeg slechts pijnstillers, maar toen de pijn aanhield mocht hij naar het ziekenhuis.

Ray J is nog in het ziekenhuis en het is onduidelijk of hij kan terugkeren.



Ray J heeft kiespijn (Foto: BuzzE)