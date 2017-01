Drietal opgepakt voor seksuele uitbuiting Redactie 10-01-2017 22:06 print

De politie in Utrecht heeft drie verdachten aangehouden in verband met seksuele uitbuiting van een zestienjarig meisje. De verdachten zijn een 41-jarige man uit Utrecht, een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en vrouw van 27 uit Bilthoven.

De politie pakten de twee mannen maandag al op, de vrouw werd dinsdag aangehouden. De politie sluit nieuwe aanhoudingen niet uit.

De verdachten zouden het meisje over een periode van enkele weken hebben uitgebuit. De politie wil verder niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer.



Drietal opgepakt voor seksuele uitbuiting (Foto: ANP)