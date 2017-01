Activistengroep sleept Britse overheid voor de rechter om privacywet Bas (Puddington) 10-01-2017 17:35 print

Mensenrechtenorganisatie Liberty gaat de Britse overheid voor de rechter slepen vanwege de Investigatory Powers Bill, in de volksmond beter bekend als de Snooper's Charter. Liberty had een crowdfundingcampagne opgestart om de zaak aan te spannen en het benodigde bedrag van 10.000 pond werd in slechts één nacht al opgehaald.

De Investigatory Powers Bill is een iniatief van premier Theresa May, en houdt in dat de internetgeschiedenis van Britse inwoners een jaar lang bewaard mag worden en niet alleen in mag worden gezien door de politie, maar ook andere overheidsinstanties zoals de Food Standards Agency. Verder krijgen veiligheidsdiensten groen licht voor zogenaamde "bulk equipment interference" - oftewel het hacken van (grote) groepen van individuelen. Een petitie van 200.000 Britse inwoners om de wet nog een keer door het lagerhuis te laten gaan werd afgewezen, onder het mom dat de discussie al beklonken was.

De wet is al van kracht sinds november en zeker niet zonder controverse. Onder andere techbedrijven, privacywaakhonden, de Verenigde Naties en de EU hebben zich negatief uitgelaten over de wet. Die laatste deed zelfs een uitspraak in december dat de wet illegaal is en niet te verdedigen in een democratische maatschappij, maar gezien de aankomende Brexit lijkt de Britse overheid zich daar weinig van aan te trekken.

"Afgelopen jaar heeft deze overheid angst en afleiding uitgebuit om stilletjes een van de meest extreme surveillancewetten aan te nemen die een democratie ooit gekend heeft" zegt directeur Martha Spurrier. "We hopen dat iedereen met een interesse in het verdedigen van onze democratie, privacy, vrijheid van pers, eerlijke rechtszaken, recht om te demonstreren, vrijheid van meningsuiting en cyberveiligheid van iedereen in het Verenigd Koninkrijk deze rechtszaak willen ondersteunen, en 2017 het jaar wordt waarin we onze rechten terug zullen winnen."



