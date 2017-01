Diablo III draait in 4K op PS4 Pro Wouter (2dope) 10-01-2017 16:08 print

De PlayStation 4-versie van Diablo III werd onlangs voorzien van een patch waarin ook PlayStation 4 Pro-ondersteuning werd verwerkt. Welke positieve effecten de patch precies teweeg bracht voor PS4 Pro-bezitters was niet duidelijk omdat die informatie ontbrak in de patch-notes. Dankzij een uitvoerige test van Eurogamers DigitalFoundry weten we nu wat de patch behelst.

Sinds update 1.15 draait Diablo III in 4K op PlayStation 4 Pro, met de kanttekening dat het gaat om een dynamische resolutie. Dit houdt in dat tijdens drukke scènes de game teruggeschaalt naar een lagere resolutie, tot een minimum van 1080p. In de praktijk blijkt echter dat Sony's nieuwste console prima in staat is om aan de hogere zijde van het gemiddelde te blijven.

Zo houdt de game de volle 4K/2160p-resolutie vast in rustige situaties zoals binnenlocaties of plekken met geen tot weinig vijanden. Zodra het wat drukker op het scherm wordt valt de game terug naar een resolutie van rond de 1700p/1800p, wat over de hele lijn gezien ongeveer de gemiddelde resoluties lijken te zijn. Zodra de pleuris echt uitbreekt en het hele scherm bezaaid is met vijanden, magic spells en er met drie of meer spelers gespeeld wordt, valt de game bij vlagen terug naar 1080p. Dit allemaal terwijl de framerate vrijwel altijd keurig 60 fps aanhoudt, met heel zelden een kortstondige daling. Voor Pro-bezitters die een Full HD-scherm hebben geldt dat eender welke dynamische resolutie netjes teruggeschaald wordt naar 1080p zodat het geheel er een stuk vloeiender uitziet, te meer vanwege het behoudt van de stabiele framerate.

Diablo III: Reaper of Souls - Ultimate Evil Edition kost momenteel slechts €14,99 in de PlayStation Store en is sowieso een fantastische console-game, ongeacht of je nu een PS4 of een PS4 Pro bezit.