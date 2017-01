Anders Breivik brengt opnieuw Hitlergroet in rechtzaal Danny 10-01-2017 16:06 print

De extreemrechtse, racistische terrorist die in 2011 77 mensen om het leven bracht bij aanslagen in Oslo en op Utoya, heeft in de rechtzaal opnieuw de Hitlergroet gebracht. Dat meldt nu.nl.

Breivik zit een straf uit van 21 jaar, maar deze stoere bink jankt als een klein kind dat hij 'inhumaan' behandeld wordt omdat hij in isolement wordt gehouden. In februari werd hij in het gelijk gesteld door de rechtbank. Ook tijdens dat proces bracht dit monster al de Hitlergroet.

De staat ging tegen de vorige uitspraak in beroep. Of Breivik opnieuw wint is nog onbekend.



