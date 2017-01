'Attack on Titan'-redacteur verdacht van moord

De voormalige redacteur van de manga Attack on Titan, Jung-hyun Park is gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht zijn vrouw te hebben gewurgd. Park blijft ontkennen zijn vrouw om het leven te hebben gebracht.

Om 2.50 uur 's nachts belde Park de politie van Tokyo met de melding dat zijn vrouw was ingestort. Politieagenten vonden de vrouw onderaan de trap met een hartstilstand en een aantal lichte hoofdwonden. Ze overleed een uur later in het ziekenhuis. Uit de daaropvolgende autopsie kwam naar voren dat ze was gestorven door verstikking als een direct gevolg van druk op haar hals. Op vragen van de politie zei Park dat zijn 38-jarige vrouw van de trap was gevallen. Geconfronteerd met de autopsie-uitslag beweerde Park dat zijn vrouw zelfmoord had gepleegd door zich te verhangen aan de leuning van de trap. Helaas heeft de politie geen bewijs kunnen vinden om zijn bewering te staven. Beelden van een bewakingscamera laten zien dat niemand het huis had betreden of verlaten tijdens het drama. De enigen die zich in het huis bevonden waren Park, zijn vrouw en hun vier kinderen. Zijn huidige werkgever Kodansha Magazine laat weten dat Park volhoudt onschuldig te zijn.