6 miljoen exemplaren Final Fantasy XV verscheept

De Japanse ontwikkelaar en game-uitgever Square Enix maakte vandaag bekend dat het de zes miljoen verscheepte exemplaren van Final Fantasy XV is gepasseerd. Het gaat hier dus niet om totale verkopen.

Ondanks dat de cijfers een goede indicatie zijn van het succes van de game, gaan de verkopen nog niet heel hard in Japan zelf, vooral als de vergelijking met Final Fantasy XIII gemaakt wordt. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de krimpende consolemarkt in Japan. In het Westen verkoopt de game een stuk beter. FOK! was ook zeer tevreden met FFXV, zoals je hier kunt lezen. Verder kwam de game vandaag langs op ons GOTY-lijstje, op nummer drie.

Square Enix doet zijn best om de game onder de aandacht te houden. Zo is momenteel de Holiday Pack-DLC gratis te downloaden, die een en ander aan extra gear biedt. Ook is er een Holiday Pack+ die een paar euro kost en wat content biedt. Een andere interessante toevoeging is een NG+ modus. Zodra je FFXV hebt uitgespeeld krijg je de mogelijkheid om de game opnieuw te starten met al je behaalde items en vaardigheden. Wanneer je een van de twee Holiday Packs downloadt, word je vanaf 24 januari bezocht door de 'Moogle Chocobo Carnaval', wat de hel dat ook moge zijn.