Marokko verbiedt boerkaverkoop en productie per direct Danny 10-01-2017 11:40 print

In ons eigen kikkerlandje is er nog felle tegenstand tegen een verbod, maar in Marokko is het per direct van kracht. Boerka's en Nikab's mogen niet meer geproduceerd en verkocht worden. Of een verbod op het dragen ervan volgt moet nog blijken, maar ligt wel in de lijn der verwachting. Het aantal boerka- en nikabdraagsters in Marokko neemt de laatste jaren flink toe.

Het verbod is ingesteld door het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken en kwam als totale verrassing.

Volgens de autoriteiten is het een maatregel in het kader van de veiligheid. Medewerkers van het ministerie zijn langs verkooppunten en naaiateliers gegaan om het verbod schriftelijk en mondeling aan te kondigen.



Boerka en Niqab verboden in Marokko (foto: Wikipedia / Agência Brasil - CC 3.0)