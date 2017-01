De werkloosheid in de eurozone is in november gestabiliseerd op het laagste niveau sinds juli 2009. Dat meldde Europees statistiekbureau Eurostat maandag.

In november had 9,8 procent van de beroepsbevolking in de eurolanden geen betaalde baan, net zoals in oktober. In november 2015 bedroeg de werkloosheid nog 10,5 procent. Eurostat telde iets minder dan 15,9 miljoen werklozen in de muntunie. Dat betekende een daling met 15.000 ten opzichte van oktober.

In vrijwel alle landen binnen de eurozone daalde de werkloosheid ten opzichte van een jaar eerder. Dat gold echter niet voor Italië. Daar liep de werkloosheid op naar 11,9 procent van de beroepsbevolking, tegen 11,5 procent in november 2015.

In Nederland zat in november 5,6 procent van de beroepsbevolking werkloos thuis. Dat percentage lag gelijk aan een maand eerder. In november 2015 had 6,7 procent van de Nederlanders ongewenst geen betaalde baan.



Werkloosheid in eurozone stabiliseert (Foto: ANP)