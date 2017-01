Sotnikov zet aanval op De Rooy in Peterselieman 09-01-2017 23:30 print

De tweede week van de Dakar rally is begonnen met een aanval op de leidende positie van Gerard de Rooy in het vrachtwagenklassement. Dmitry Sotnikov won in de tot 141 kilometer zevende etappe ruim vier minuten terug op de Nederlander en staat in het klassement nog twee minuten achter op de Iveco-coureur.

Vooraf was al de verwachting dat Kamaz in de marathonetappe de aanval op De Rooy in zou zetten en deze kwam er ook. De Rooy en zijn teamgenoten reden prima tijden, maar konden niet voorkomen dat Sotnikov met de dagzege aan de haal ging, drie minuten voor Ton van Genugten en Frederico Villagra. De Rooy werd vandaag vierde, terwijl Hans Stacey (zesde op zeven minuten) en Pascal de Baar (tiende op negen minuten) het ook uitstekend deden. Dit gold niet voor Maurik van den Heuvel die met zijn Scania op zijn zij kwam te liggen.

De Rooy verdedigt morgen nog maar een voorsprong van twee minuten op Sotnikov. Eduard Nikolaev (Kamaz) staat op zes minuten derde, voor Airat Mardeev (Kamaz) die op twintig minuten vierde is. De Baar bezet op 37 minuten een fraaie zesde plaats, voor Stacey (zevende op 46 minuten), terwijl Peter Versluis met plek negen (op 56 minuten) ook in de top tien staat.