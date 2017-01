Peterhansel klopt Loeb in eerste deel marathonetappe Peterselieman 09-01-2017 23:00 print

Stephane Peterhansel heeft in de Dakar rally het eerste deel van de marathonetappe bij de auto's op zijn naam geschreven. In de ingekorte zevende proef was de Peugeot-coureur 48 seconden sneller dan teamgenoot Sébastien Loeb.

Loeb moest de sporen uitzetten en deed dit in de 161 kilometer lange etappe niet onverdienstelijk. Peterhansel verklaarde na afloop hier profijt van te hebben gehad door de sporen te volgen. Hierdoor kon de Fransman zijn landgenoot kloppen. Giniel de Villiers was met zijn Toyota de nummer drie op ruim drie minuten. Mikko Hirvonen leverde met zijn Mini ruim vijf minuten in. Beste Nederlander was Erik van Loon op plek dertien met een kwartier achterstand. Hij verloor in de slotfase veel tijd door twee lekke banden.

Peterhansel heeft in het klassement bijna twee minuten op Loeb gepakt. Derde is Nani Roma op ruim elf minuten, Voor Cyril Despres die veertien minuten toegeeft. Van Loon is beste Nederlander op plek 19 met 4,5 uur achterstand. Maik Willems doet het met 31e stek op ruim negen uur ook goed.