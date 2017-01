Eerste dagzege Brabec in Dakar rally Peterselieman 09-01-2017 22:44 print

Ricky Brabec heeft zijn eerste dagzege in de Dakar rally te pakken. De Amerikaan was met zijn Honda in de ingekorte zevende etappe tussen La Paz en Uyuni bijna twee minuten sneller dan merkgenoot Paulo Goncalves.

Klassementsleider Sam Sunderland mocht het bal openen in de marathonetappe, maar verloor tijd door verkeerd te rijden. De Brit kreeg echter hulp van Goncalves en samen met de Chileen reed hij naar de finish, waardoor zijn tijdverlies beperkt bleef tot bijna vijf minuten op dagwinnaar Brabec. Hij liep echter wel flink uit op concurrenten Pablo Quintanilla en Adrien van Beveren. Beste Nederlander vandaag was Maikel Verkade op plek 41 met ruim een half uur achterstand.

In het klassement heeft Sunderland nu bijna achttien minuten voorsprong op nummer twee Quintanilla. Derde is Van Beveren met ruim 22 minuten achterstand. Verkade is beste Nederlander op plek 47 met 4,5 uur achterstand.

Quads

Kees Koolen kon de stunt van afgelopen vrijdag bij de quads niet herhalen. De Nederlander won toen met ruime marge, maar vandaag had hij technische problemen en kwam op ruim een uur van dagwinnaar Sergey Karyakin binnen. Axel Dutrie werd op drie minuten tweede, voor Ignacio Casale die bijna tien minuten meer nodig had dan Karyakin. Bastian Nijen Twilhaar eindigde op een verdienstelijke tiende positie.

In het klassement heeft Karyakin na vandaag ruim vijf minuten voorsprong op Simon Vitse en Dutrie. Koolen is met ruim twee uur achterstand negende, terwijl Nijen Twilhaar achttiende staat.