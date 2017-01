NFL Play-offs: Uitslagen 'wildcard round'

Afgelopen weekend zijn de eerste wedstrijden van de NFL play-offs gespeeld. Er waren geen verassingen en de favorieten wonnen allemaal met ruime cijfers. Van de twaalf play-off teams zijn er nu nog acht over, die volgende week tijdens de 'divisional round' in actie mogen komen.

Oakland Raiders @ Houston Texans

In een play-off onwaardige wedstrijd hebben de Houston Texans met 27-7 gewonnen van de Oakland Raiders. De Texans-quarterback Brock Osweiler speelde tegen alle verwachtingen in foutloos, waardoor de Texans volgende week bij de New England Patriots op bezoek mogen. De slecht presterende Osweiler werd enkele weken geleden, onder luid gejuich van de Texansfans, gewisseld voor back-up quarterback Tom Savage. Na een ongelukkige val raakte Savage tijdens de laatste wedstrijd van het reguliere seizoen geblesseerd, waardoor Osweiler alsnog de kans kreeg om te starten tijdens de play-offs.

De quarterbacksituatie bij de Raiders was nog zorgwekkender. Derek Carr, die normaal gesproken de startende quarterback is, brak tijdens het reguliere seizoen zijn kuitbeen. Zijn back-up, Matt McGloin, raakte een week later ook geblesseerd. Hierdoor moest rookie Connor Cook voor het eerst in zijn carrière in een NFL-wedstrijd starten. De sterke verdediging van de Texans maakte zijn leven behoorlijk zuur. Cook gooide in totaal 161 yards, een touchdown en drie interceptions.

Na een saaie wedstrijd, waar vooral de sterke verdediging van de Texans indruk maakte, wonnen de Texans met ruime cijfers. Volgende week mogen ze afreizen naar Foxborough om tegen de Patriots te spelen. De Patriots scoorden in het reguliere seizoen ruim 27 punten per wedstrijd en hebben statistisch gezien de beste verdediging in de NFL, dus het wordt zowel aanvallend als verdedigend een hele zware klus voor de Texans.

Detriot Lions @ Seattle Seahawks

Tijdens een leuke maar niet al te spannende wedstrijd hebben de Seahawks met 26-6 gewonnen van de Detroit Lions. De Lions, die de afgelopen zes seizoenen drie keer de play-offs hebben behaald stelden weer teleur. In alle drie de seizoenen werd er verloren tijdens de 'wildcard round'.

De Seahawks domineerden van begin tot eind. De verdediging stond goed opgesteld en liet geen grote gaten vallen. Het aanvallende team leek eindelijk ook op één lijn te zitten. Runningback Thomas Rawls had een prima dag met 161 rushing yards en een touchdown. Quarterback Russell Wilson leek ook in vorm te zijn met 224 passing yards en twee touchdowns. Wilson werd wel geholpen door een paar geweldige acties van wide receivers Doug Baldwin en Paul Richardson. Vooral de eerste touchdown van de Seahawks was prachtig om te zien. Richardson ving de bal met één hand, terwijl er een verdediger in de weg stond.

De Lions speelden zowel aanvallend als verdedigend niet overtuigend en zijn dus voor de derde keer op rij uitgeschakeld in de play-offs zonder ook maar een wedstrijd te winnen. De Seahawks mogen volgende week afreizen naar Atlanta om tegen de Atlanta Falcons te spelen. De Falcons hebben het beste aanvallende team in de NFL, maar de verdediging is redelijk zwak. Het lijkt er dan ook op dat het een ware shootout gaat worden in de Georgia Dome.

Is @prich10 for real?!

No regard for the defender. And STILL makes the insane one-handed TD catch.

WHAT?! #DETvsSEA https://t.co/xhfiNHlvOB — NFL (@NFL) January 8, 2017

Miami Dolphins @ Pittsburgh Steelers

Er lijkt een vloek te rusten om op de quarterbacks van de AFC play-offteams. Naast de Houston Texans en Oakland Raiders hadden ook de Miami Dolphins problemen met de quarterbackpositie. De startende quarterback Ryan Tannehill raakte tijden het reguliere seizoen geblesseerd, waardoor de 32-jarige Matt Moore moest invallen. Hoewel Moore het tijdens de reguliere wedstrijden best goed deed was hij nog niet klaar voor een play-off wedstrijd. Moore maakte op belangrijke momenten grote fouten en dat koste de Dolphins keer op keer belangrijke punten.

De Pittsburgh Steelers, die in week 6 nog met 15-30 verloren van de Dolphins, waren duidelijk uit op wraak. Er werd hard gespeeld en soms werd het zelfs vuil. Tijdens de wedstrijd ontstonden hierdoor meerdere opstootjes, maar het liep gelukkig nooit uit de hand. Het was voor het eerst dat de drie 'Killer B's' van de Steelers samen op het veld stonden. Quarterback (Big) Ben Roethlisberger, runningback Le'Veon Bell en wide receiver Antonio Brown waren niet te stoppen en hadden een heel groot aandeel in de makkelijke overwinning.

Na de 30-12 winst op de Dolphins mogen de Steelers het volgende week het opnemen tegen de Kansas City Chiefs. De Steelers zijn de underdogs tijdens deze wedstrijd, maar het zal niemand verbazen als ze zouden winnen. Het lijkt er in ieder geval op dat het een spannende wedstrijd gaat worden met twee teams die erg op elkaar lijken.

New York Giants @ Green Bay Packers

Een temperatuur van -12 graden Celsius met een bijbehorende gevoelstemperatuur van -18 graden Celsius en een volle Lambeau Field in Green Bay. Het is een beeld die de afgelopen acht seizoenen al terugkomt en voor velen het ultieme NFL play-offgevoel.

Na een sterke start van zowel het aanvallende als het verdedigende teams kwamen de Giants op voorsprong. Packers-quarterback Aaron Rodgers kreeg het tijdens de eerste twee kwarten niet voor elkaar om door de verdediging van de Giants te komen en het leek er een lange tijd op dat de Giants weer met een overwinning naar huis zouden gaan. Toen Jordy Nelson, één van de belangrijkste wide receivers van de Packers, met een blessure van het veld moest leek het helemaal gedaan voor de Packers. Niks was echter minder waar.

Rodgers was ontketend in het derde en vierde kwart en de verdediging van de Giants wist geen manier te verzinnen om hem te stoppen. Rodgers gooide uiteindelijk maar liefst 362 yards en vier touchdowns! Giants-quarterback Eli Manning deed het statistisch gezien ook niet slecht met 299 yards en een touchdown, maar kwam op cruciale momenten toch iets tekort. Het hielp daarbij niet dat de wide receivers redelijk makkelijke ballen niet wisten te vangen.

De Packers reizen volgende week af naar het warme Dallas om tegen de Dallas Cowboys te spelen. Dit wordt volgens velen wel de mooiste wedstrijd van de 'divisional round'. Met Packers-quarterback Aaron Rodgers, Cowboys-quarterback Dak Prescott en Cowboys-runningback Ezekiel Elliott lijkt het een ware spektakel te gaan worden, dus absoluut een wedstrijd die men niet moet missen!

.@aaronrodgers12 stays hot in the frozen tundra:

362 yards. 4 touchdowns.

1 Hail Mary. 🔥 https://t.co/piYsY1io9N — NFL (@NFL) January 9, 2017

Uitslagen wildcard round

Oakland Raiders 14 @ Houston Texans 27

Detroit Lions 6 @ Seattle Seahawks 26

Miami Dolphins 12 @ Pittsburgh Steelers 30

New York Giants 13 @ Green Bay Packers 38

Speelschema divisional round

Zaterdag 14 januari

Seattle Seahawks @ Atlanta Falcons

Houston Texans @ New England Patriots

Zondag 15 januari

Pittsburgh Steelers @ Kansas City Chiefs

Green Bay Packers @ Dallas Cowboys